Четыре семьи из дома в Кривошлыковском переулке в Ростове согласились эвакуироваться

По мнению экспертов, дом может рухнуть в любой момент. Фото: пресс-служба городской администрации

И без того напряженная ситуация, сложившаяся у жителей хрущевки в переулке Кривошлыковский, 4, все накаляется. Так, после того, как был объявлен режим ЧС в доме и на придомовой территории, власти объявили экстренную эвакуацию.

Во вторник, 1 февраля, жильцы проснулись под вой сирен. На автобусе к пятиэтажке подъехали сотрудники ГО и ЧС города. Они попросили жильцов покинуть квартиры, но люди отказались.

Исключение составил лишь один человек.

- У меня в моей квартире очень классный ремонт и очень дорогая мебель. Но так случилось, что дом признали аварийным, поэтому проще кинуть все и не погибать под завалами, и переехать туда, где безопасно. Безопасно мне и моему ребенку, - объяснила Алиса Логвинова.

Дом 1963 год постройки был признан аварийным в 2020 году.

В администрации Ростова сообщили, как будут проходить оценка стоимости помещений и выплата компенсаций жителям дома на переулке Кривошлыковский. Все мероприятия могут продлиться около пяти месяцев.

Замдиректора департамента координации строительства и перспективного развития Александр Шморгун сообщил, что до конца недели власти заключат контракт с организацией, которая будет проводить оценку жилья. Эти работы могут занять около месяца. После этого документы передадут жителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова рассказали, как и когда выплатят компенсацию жителям дома в переулке Кривошлыковском

Все процедуры могут занять около полугода (подробнее)