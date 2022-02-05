В Ростове смерти пяти человек связали с опасной партией наркотиков

Всем умершим было около 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове смерти мужа и жены, а также еще троих мужчин могут быть связаны. По предварительным данным, все пять человек перед гибелью могли употреблять опасное вещество. Об этом со ссылкой на силовиков и другие СМИ сообщает портал 1rnd.ru.

- Есть подозрение, что в Ростов недавно поступила партия наркотика, от которого люди умирают. Сейчас это проверяется, - цитирует издание источник якобы знакомый с ситуацией.

Вероятно, речь идет о смертях, которые произошли в разное время в конце января и в феврале. Сначала стало известно о том, что при загадочных обстоятельствах из жизни ушли мужчина и женщина. Потом на съемной квартире в донской столице нашли тела троих мужчин, которые приехали из другого города.

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