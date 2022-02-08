Прокуратура проверит установку экрана с записью Вечного огня у памятника в Ростовской области

Пост об оставленном «телевизоре» вызвал шквал комментариев в сети. Фото: соцсети

В Ростовской области установку экрана с записью Вечного огня около памятника героям Великой Отечественной войны проверит прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В муниципальном контракте видеоэкран не значится, поэтому организована проверка. Если нарушения выявят, будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили в ведомстве.

Ранее в сети опубликовали ролик, который очевидец снял в селе Приморка. Пост об оставленном «телевизоре» вызвал шквал комментариев и неоднозначную реакцию. Некоторые жители Дона заявили, что настоящий Вечный огонь смотрелся бы намного лучше. После этого выяснилось, что такую акцию якобы разрешила местная администрация.

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