Следователи начали выяснять ситуацию с видеозаписью у памятника в Ростовской области

Пока ведут доследственную проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ситуацией с записью Вечного огня около памятника солдату Великой Отечественной войны в селе Приморка начали выяснять следователи. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Был установлен монитор с изображением горящего пламени. Это может свидетельствовать о возможном мошенническом хищении денег, предназначенных для установления настоящего Вечного огня, - заявили в Следкоме.

Пока ведут только доследственную проверку. Также ранее стало известно, что к расследованию подключились сотрудники прокуратуры. Проверяющие подчеркнули, что «в муниципальном контракте видеоэкран не значится».

Ситуация с «телевизором» около памятника вызвала целый шквал обсуждений в соцсетях. Очевидец заснял обновленный вид и поделился роликом с земляками. Люди высказали совершенно разные мнения по поводу увиденного, но большинство сошлись на мысли, что настоящий Вечный огонь на памятном месте смотрелся бы намного лучше. При этом параллельно стало известно, что газовых коммуникаций к памятнику не подводили.

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Оказалось, что в муниципальном контракте видеоэкран не значился (подробности)