Более 27 тысяч дончан в 2021 году получили лекарства от ковида

Препараты от ковида в 2021 году получили более 27 тысяч дончан Фото: Правительство РО

В минувшем году лекарства от COVID-19 получили более 27 тысяч жителей Ростовской области. На эти нужды было потрачено более 282,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- На амбулаторном режиме лечения находятся 36,5 тысячи пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 27639 пациентов получают бесплатные лекарства. Хочу подчеркнуть, что только врач определяет конкретную схему лечения и назначает необходимые лекарственные препараты. Не всем заболевшим с учетом состояния необходимо назначение лекарств, - рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Стоит также отметить, что в 2021 году министерство здравоохранения закупило для амбулаторных больных препараты на сумму почти 762 миллиона рублей. Средства на их приобретение были выделены из федерального и областного бюджетов.

Минздрав ежедневно проводит мониторинг наличия лекарств в больницах, которые оказывают помощь больным коронавирусом в условиях стационара. В список для мониторинга включены 22 препарата в соответствии с «Временными методическими рекомендациями». В настоящее время запаса лекарств хватит в среднем на 82 дня.

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