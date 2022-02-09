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Общество9 февраля 2022 5:41

В Ростовской области 55 семей получат компенсацию за оплату ЖКУ после вмешательства прокуратуры

В каждой из них имеются дети-инвалиды
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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55 семей с детьми-инвалидами в Ростовской области не получали компенсацию за оплату ЖКУ

55 семей с детьми-инвалидами в Ростовской области не получали компенсацию за оплату ЖКУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мясниковском районе 55 семей получили компенсацию оплаты за жилищно-коммунальные услуги после вмешательства в дело прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура выяснила, что «Управление социальной защиты населения администрации Мясниковского района» нарушило требование федерального закона. Ведомство выявило, что 55 местных семей, имеющих детей-инвалидов на получали компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

- В связи с этим прокуратура внесла главе администрации района представление, по результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, семьям произведен перерасчет на общую сумму более 690 тысяч рублей, - говорится в тексте сообщения.

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