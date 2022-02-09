Жителям Ростова рассказали, как дистанционно отрыть больничный для ребенка

Если у ребенка или подростка усиливаются симптомы и растет температура, нужно вызывать скорую помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону больничный лист для ребенка с симптомами ОРВИ и COVID-19 разрешили открывать дистанционно. Однако после поступления заявки юного пациента должен посетить врач-педиатр. Об этом рассказал главврач детской поликлиники Железнодорожного района Артем Левчин.

- Детей до 6 лет должен обязательно осмотреть педиатр. Для ребят от 6 до 17 лет также можно открыть больничный дистанционно. У врача есть чек-лист, по которому он определяет степень тяжести заболевания. Если есть хронические недомогания, то к старшему ребенку врач приедет в тот же день, - разъяснил Артем Левчин.

Медик отметил, что если у ребенка или подростка усиливаются симптомы и растет температура, нужно сразу же вызывать скорую помощь.

В последнее время из-за распространения коронавируса в регионе заболевают все больше детей. Сообщалось также о случаях среди новорожденных. Младенцев и маленьких детей не прививают, но вот детей от 12 до 17 лет можно защитить вакциной.

Сейчас используют препарат «Гам-КОВИД-Вак-М», его концентрация по сравнению с другими вакцинами уменьшена в 5 раз. Ранее стало известно, что за 10 дней привили уже 777 юных жителей Дона.

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