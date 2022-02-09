Ростовская спортшкола-интернат купит автобус за 6,4 миллиона

Ростовская спортшкола-интернат купит новый автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская спортшкола-интернат приняла решение купить школьный автобус. На его приобретение планируется потратить более 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 15 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Подрядчику необходимо будет осуществить доставку нового школьного автобуса желтого цвета. Он должен быть оснащен отопительной системой, а вентиляция должна осуществляться только естественным путем.

Источник финансирования в документации не значился. А поставку транспортного средства необходимо осуществить в течение 70 дней с момента заключения контракта.

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Заявки могут быть поданы до 18 октября.