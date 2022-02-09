В Калмыкии школьников после карантина вернут к учебе поэтапно

В Калмыкии школьников вернут к учебе в несколько этапов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыки вновь запустить очный учебный процесс в школах планируется в несколько этапов. Об этом рассказал в прямом эфире, прошедшем на официальной странице Минздрава в сети Инстаграм, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Как отметил глава регионального Роспотребнадзора, в данный момент есть вероятность снижения заболеваемости ОРВИ. Вирус стали меньше подхватывать как взрослые, так и дети.

- В пятницу мы будем принимать решение о возможности поэтапного открытия школ. Рабочий сценарий: запустить учебный процесс для младших классов - с 1-го по 4-й включительно. По результатам текущей недели будем принимать решение по старшим классам. 5-е - 8-е классы на следующей неделе не запустятся. Это связано с уровнем заболеваемости и сложностью соблюдения эпидемических мер, - высказал свое мнение Джангар Санджиев.

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