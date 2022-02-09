Столица Калмыкии преодолела пик пятой волны коронавируса

В Элисте перешагнули пик заболеваемости пятой волны корнавируса
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Столица Калмыкии смогла пройти пик пятой волны коронавируса. Об этом в среду, 9 февраля, в прямом эфире на странице Минздрава в соцсети Инстаграм сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.
В настоящее время Элиста и половина районов уже прошли пик заболеваемости в пятую волну коронавируса.
- На сегодняшний день шесть районов находятся или на пике заболеваемости, или проходят пик. Это Ики-Бурульский, Сарпинский, Яшалтинский, Целинный и Приютненский районы. По городу Элисте пик мы прошли, - отметил Джангар Санджиев.
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