Столица Калмыкии преодолела пик пятой волны коронавируса

В Элисте перешагнули пик заболеваемости пятой волны корнавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столица Калмыкии смогла пройти пик пятой волны коронавируса. Об этом в среду, 9 февраля, в прямом эфире на странице Минздрава в соцсети Инстаграм сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

В настоящее время Элиста и половина районов уже прошли пик заболеваемости в пятую волну коронавируса.

- На сегодняшний день шесть районов находятся или на пике заболеваемости, или проходят пик. Это Ики-Бурульский, Сарпинский, Яшалтинский, Целинный и Приютненский районы. По городу Элисте пик мы прошли, - отметил Джангар Санджиев.

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