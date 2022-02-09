В Ростове жильцов дома на Кривошлыковском собираются освободить от «коммуналки»

Из аварийного здания съехали уже 19 семей. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове освободившиеся квартиры дома на Кривошлыковском, 4 планируют отключить от коммуникаций, а собственников собираются освободить от коммунальных платежей. Об этом заявили на заседании комиссии по ликвидации ЧС, сообщает сайт городской администрации.

- Сейчас решается вопрос об освобождении эвакуировавшихся жильцов от коммунальных платежей. Соответствующая работа проводится с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, - рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

К слову, из аварийного здания съехали уже 19 семей. Специальная комиссия сейчас продолжает оценивать изъятую жилплощадь. Стоимость квартир, в которые проверяющие не смогли попасть, определят по технической документации.

Ранее на Кривошлыковском, 4 во втором подъезде укрепили лестницы, этажные и межэтажные перекрытия от подвала по 5 этажа. Как пояснили власти, это временные меры для безопасности еще не съехавших жильцов и тех, кто участвует в аварийно-спасательных работах.

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