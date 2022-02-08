В Ростове в подъезде дома на Кривошлыковском начали укреплять лестницу

Укрепляют второй подъезд. Фото: страница в Instagram, посвященная дому на Кривошлыковском, 4

В Ростове в доме на Кривошлыковском,4 начали укреплять лестницу в аварийном подъезде №2. Об этом в Instagram сообщили жильцы здания.

- Благодаря десяткам коллективных жалоб в МЧС сегодня вечером, спустя 11 дней после введения в доме ЧС, во втором подъезде начали укреплять лестничный марш. Выглядит это очень странно, но надеемся, хуже для дома они не сделают, - недоверчиво заявили ростовчане.

Напомним, чрезвычайную ситуацию в доме и на прилегающей к нему территории объявили в январе этого года. Тогда власти пояснили, что по всем параметрам постройку признали опасной, и она может рухнуть в любой момент. Спустя время людей начали спешно переселять во временное жилье в микрорайон Суворовский, на сегодня известно уже о 10 переехавших семьях.

К слову, некоторые жильцы недовольны таким положением вещей и утверждают, что на Кривошлыковском, 4 еще можно жить. Чтобы спасти свое жилье, буквально на днях ростовчане решили привлечь внимание президента Владимира Путина - на фасаде развесили баннеры с обращением к главе государства, а на крыше большими буквами вывели SOS.

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