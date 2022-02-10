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Общество10 февраля 2022 6:04

В Ростове 10 февраля ожидается ураганный ветер

Его скорость временами будет достигать 18 метров в секунду
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове ожидается ураганный ветер

В Ростове ожидается ураганный ветер

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в конце рабочей недели ожидается ураганный ветер. Об этом местных жителей предупредили в городском управлении ГО и ЧС.

- По информации Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в период 9 и 10 февраля местами по Ростовской области ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, - также отметили в ведомстве.

Временами скорость ураганного ветра в донской столице может составлять до 18 метров в секунду.

Автомобилистам и пешеходам посоветовали быть аккуратнее в такую погоду и держаться подальше от слабо закрепленных конструкций и аварийных деревьев.

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