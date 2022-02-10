Калмыцкий прокурор ответит на вопросы местных жителей на предстоящей пресс-конференции

Прокурор Калмыкии ответит на вопросы местных жителей на пресс-конференции. Фото: прокуратура Калмыкии

Прокурор Калмыкии Евгений Курмаев на предстоящей пресс-конференции пообещал ответить на вопросы местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие будет посвящено итогам работы надзорного ведомства в 2021 году. Оно состоится в феврале.

- Органы прокуратуры Калмыкии за максимальную информационную открытость и конструктивное взаимодействие со СМИ и общественностью, - отметили в ведомстве.

Прокуратура предложила местным жителям прислать интересующие их вопросы, которые впоследствии будут озвучены на пресс-конференции. Вопросы принимаются до 17 февраля и ожидаются в виде комментариев либо сообщений в директ в Инстаграме.

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