В Ростовской области за год благоустроят 131 общественную территорию Фото: Правительство РО

В Ростовской области в нынешнем году запланировали благоустроить 131 общественную территорию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

На эти нужды планируется потратить более двух миллиардов рублей. Такую цифру озвучил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов. Средства будут выделены из федераального и областного бюджетов.

Мероприятия по благоустройству будут проходить в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоит отметить, что он входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

- В 2022 году на реализацию трех объектов-победителей Всероссийского голосования, расположенных в Аксае, Белой Калитве и Миллерове, предусмотрено более 300 млн рублей, - отметил Сергей Орлов.

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Средства направят из местного, регионального и федерального бюджетов.