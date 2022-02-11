Реконструкция водопровода в селе Чистяково обойдется в 44,6 миллиона рублей

В донском поселке отреставрируют водопровод Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в одном из местных сел будет реконструирован водопровод. На эти нужды планируется потратить более 44,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района Ростовской области. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит заняться проведением работ по реконструкции локальных (внутрипоселковых) водопроводных сетей в с.Чистяково Советского района.

Финансирование работ будет производиться из областного и местного бюджетов. Их необходимо будет выполнить в период с начала апреля по конец ноября.

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Ремонт водопровода в поселке Советского района будет стоить более 60 миллионов рублей.

Источник финансирования не был указан в документации.