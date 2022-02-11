Желавшая подзаработать на инвестициях жительница Калмыкии отдала мошенникам почти два миллиона рубелй

В Калмыкии местная жительница стала жертвой мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии в отел полиции обратилась 66-летняя женщина и сообщила, что она стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Местная жительница под четким руководством злоумышленницы с января по февраль перевела на ее счета более 1,9 миллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что в январе потерпевшая увидела рекламу в соцсети о заработке на инвестициях. Она перешла по ссылке и заполнила анкету где указала все свои персональные данные. Затем ей позвонила неизвестная женщина, которая помогла зарегистрироваться в приложении на торговой площадке по вложениям инвестиции.

Злоумышленница убедила потерпевшую, что поможет получить максимальный доход от вложений. Она заверила ее в том, что для наибольшей выгоды необходимо инвестировать довольно крупную сумму. В результате этого заявительница перевела на счета, указанные мошенницей 1 миллион 920 тысяч рублей, но так и не дождалась дивидендов, после чего обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, - отметили в полиции.

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