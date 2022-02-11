В Ростовской области ЖК "Суворовский" признан одним из лучших в категории "стандарт"

ЖК "Суворовский" признан лучшим в категории "стандарт" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ЖК "Суворовский" вошел в пятерку лучших жилых комплексов региона. Он даже занял первое место в категории жилья "стандарт". Об этом сообщает «Единый ресурс застройщиков».

Специалисты оценивали жилые комплексы по наличию парковок на территории, их транспортной доступности, благоустройству дворовых и общественных пространств, а также спортивной инфраструктуры и ещё по многим другим параметрам.

ЖК "Суворовский" по итогам рейтинга признан лучшим по доступности и качеству жилья среди стандартных квартир в донской столице. Стоит отметить, что в общем рейтинге жилых комплексов он пропустил вперед только микрорайоны с элитными новостройками, а именно: «Царское село», «Рубин», «Эко-район Вересаево» и «Гранд Панорама».

Кроме того, "Суворовский" был отмечен и как «самый молодой район», который возводится по системе «всё включено».

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Застройщик отметил, что большая часть квартир была распродана еще на котловане.