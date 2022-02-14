Два человека пострадали в столкновении иномарок под Ростовом

На трассе под Ростовом два человека пострадали в аварии. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 февраля, около девяти часов вечера на Западном подъезде к Ростову. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Datsun on-DO не справился с управлением. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Mercedes 1840 под управлением 49-летнего шофера.

В аварии пострадали два пассажира японской иномарки 21 года и 25 лет. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу.