В Ростове почтили память героев-освободителей города от фашистских захватчиков

Торжественная церемония состоялась 14 февраля. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове-на-Дону почтили память героев-освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Церемония состоялась сегодня, 14 февраля, на территории сквера имени Фрунзе около мемориала «Павшим воинам», сообщают местные власти.

Вместе с жителями донской столицы цветы к Вечному огню возложили председатель гордумы и глава города Зинаида Неярохина, а также заместитель губернатор Игорь Гуськов.

- Мы должны помнить о подвигах наших отцов и дедов, о том, какой ценой они победили, чтобы не допустить подобного впредь. Поколения, выросшие под мирным небом, обязаны хранить память о Великой Отечественной войне. Это нужно для того, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому мы живем, не позволить переписать и исказить историю войны 1941-1945 годов, - подчеркнул Игорь Гуськов.

Ростов-на-Дону оказался одним из десяти самых разрушенных городов в военные годы. Также захватчики жестоко убили тысячи мирных жителей и военнопленных. Например, только в период второй оккупации в донской столице расстреляли более 40 тысяч человек.

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