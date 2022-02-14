Транспортная прокуратура выявила нарушения в донском порту

В Таганроге выявили нарушения при стоянке судов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таганрогская транспортная прокуратура проверила соблюдение закона об охране труда в Азовском бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт». Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что филиал некачественно провел расследование несчастного случая на производстве, при котором погиб матрос земснаряда «Днестр». А также было выявлено нарушение организации стоянки судов в морском порту Таганрога. Моряки неверно несли вахту и им не были обеспечены безопасные условия труда. Кроме того они сетями ловили рыбу, что было категорически запрещено.

- В целях устранения нарушений Таганрогской транспортной прокуратурой в адрес руководителя Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» внесено представление, в отношении директора филиала и ФГУП «Росморпорт» возбуждены дела об административных нарушениях по статье 5.27.1 КоАП РФ "Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Прокуратура будет лично контролировать устранение нарушений.

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