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Общество15 февраля 2022 4:00

В хуторе Парамонов отремонтируют водопровод за 49,4 миллиона рублей

Средства будут выделены из областного и местного бюджетов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В донском хуторе реконструируют водопровод

В донском хуторе реконструируют водопровод

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из хуторов Ростовской области власти приняли решение произвести реконструкцию местного водопровода. На эти нужды планируется потратить более 49,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района Ростовской области. В настоящее время идет работа конкурсной комиссии, которая определит подрядчика. Ему необходимо будет произвести работы по реконструкции локальных (внутрипоселковых) водопроводных сетей в хуторе Парамонов Советского района. Рабочие выполнят строительные работы по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод.

Финансирование будет осуществляться из регионального и местного бюджетов. Работы произведут в период с начала апреля и до конца ноября.

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Реконструкция водопровода в селе Чистяково обойдется в 44,6 миллиона рублей.

В настоящее время идет определение подрядчика для выполнения работ.