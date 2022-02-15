В Таганроге загорелся трехэтажный дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области вспыхнул трехэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в понедельник, 14 февраля, около полуночи, в городе Таганроге. Загорелся трехэтажный дом № 15 по улице Яблочкина. Очевидцы, заметив дым, незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 20 квадратных метров помещения. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Огонь был оперативно локализован в 00:14, а уже через пять минут пожар полностью потушили. Причина возгорания пока остается неизвестной. В ближайшее время она будет установлена специалистами.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались девять человек личного состава и три единицы техники, - рассказали в ведомстве.

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