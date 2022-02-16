Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 4:00

45 малоимущих семей в Милютинскком районе смогут бесплатно отправить детей в лагерь

Местный отдел соцзащиты уже занялся приобретением путевок
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще один отдел соцзащиты купит путевки в лагеря для детей из малоимущих семей

Еще один отдел соцзащиты купит путевки в лагеря для детей из малоимущих семей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один донской отдел соцзащиты принял решение приобрести путевки в оздоровительные лагеря для детей из малоимущих семей. На эти нужды планируется потратить более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен отделом социальной защиты населения администрации Милютинского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 3 марта. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который должен буде предоставить 45 путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Ростовской области на летний период 2022 года.

Финансирование закупки осуществляется из областного бюджета. А поставку необходимо осуществить в июне нынешнего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соцзащита Кашарского района закупит путевки в оздоровительные лагеря для детей из малоимущих семей.

На это потратят 1,3 миллиона рублей.