45 малоимущих семей в Милютинскком районе смогут бесплатно отправить детей в лагерь

Еще один отдел соцзащиты купит путевки в лагеря для детей из малоимущих семей Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один донской отдел соцзащиты принял решение приобрести путевки в оздоровительные лагеря для детей из малоимущих семей. На эти нужды планируется потратить более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен отделом социальной защиты населения администрации Милютинского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 3 марта. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который должен буде предоставить 45 путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Ростовской области на летний период 2022 года.

Финансирование закупки осуществляется из областного бюджета. А поставку необходимо осуществить в июне нынешнего года.

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