В Калмыкии правоохранители накрыли банду организаторов подпольных казино

В Калмыкии прикрыли подпольное казино Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Калмыкии суд вынес приговор восьми местным жителям. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ "Организация и проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Калмыкия.

Следователи выяснили, чт с октября 2019 года по октябрь 2020 года восемь местных жителей организовывали и проводили незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Злоумышленники проводили игорные вечера в бывшем клубе «Богдо» в Элисте и в одном из жилых коттедже в АТО «Город Шахмат». За время проведения турниров злоумышленники заработали более 11 миллионов рублей. Позже вся банда была задержана правоохранителями.

- Суд приговорил организатора игорного бизнеса к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей; еще трое фигурантов приговорены к условному сроку в два года с таким же испытательным сроком; остальные подельники получили по полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали в ведомстве.

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Заведено уголовное дело.