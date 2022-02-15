В Элисте назначили исполняющего обязанности главы администрации

В Калмыкии назначили нового исполняющего обязанности главы администрации. Фото: администрация Калмыкии

В Элисте был назначен исполняющий обязанности главы администрации. Им стал бывший первый заместитель руководителя муниципалитета Шафран Тепшинов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Впервые он начал работу в мэрии в ноябре 2021 года. До этого он являлся главой Советского района Волгограда.

Сейчас Шафрану Григорьевичу 42 года. Он родился в Элисте. В 1996 году окончил Элистинский лицей, а в 2001 году - Волгоградскую академию государственной службы по специальности «ГМУ» и получил квалификацию «Менеджера».

Его первым местом работы в 2002 году стала администрация Кировского района Волгограда. Там он проработал до 2013 года, а затем был заместителем начальника отдела учета жилищного фонда и благоустройства министерства строительства и ЖКХ Волгоградской области.

- С декабря 2013 по март 2015 года возглавлял отдел по работе с территориями и территориальным общественным самоуправлением Администрации Кировского района Волгограда. С марта 2015 по июнь 2016 года работал в должности заместителя Главы Администрации района, и.о. главы Администрации района в Администрации Центрального района Волгограда, - рассказали о чиновнике в администрации.

С июня 2016 по ноябрь 2021 года Шафран Тепшинов находился на посту главы администрации Советского района Волгограда. Перед новым назначением жители Волгограда дали высокую оценку работе чиновника.

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