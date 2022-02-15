30 дел завели за нарушение правил при возвращении из-за границы в Ростовской области

Все материалы уже передали в суды Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в течение недели завели более 30 дел за нарушение санитарных правил при возвращении из-за границы. Об этом сегодня, 15 февраля, рассказал глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Продолжаем работу по привлечению к ответственности людей, прилетающих из-за границы. Речь идет о тех, кто не проходит обследование по возвращению домой. За прошедшую неделю было возбуждено более 30 дел, их направили в суды, - сообщил Евгений Ковалев.

Всем, кто отдыхал за пределами родного края, нужно обязательно проходить ПЦР-тестирование. Также этим людям рекомендуют быть на самоизоляции до получения результатов.

Ранее Евгений Ковалев отметил, что основными разносчиками инфекции сейчас остаются взрослые. Уже произошел рост заболеваемости среди людей от 65 лет и старше, также ожидается увеличение числа случаев среди малышей до года и от 1 до 6 лет. При этом дети от 7 лет и старше стали болеть меньше.

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