Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 февраля: шестибалльные пробки сковали город

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Курская, улице Зоологической, улице Московской, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, проспектах Ленина, Соколова, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Таганрогская, Орбитальная, Беляева, а также по проспектам Космонавтов и Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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