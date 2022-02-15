Дистанционные больничные дончане смогут получать лишь до 15 марта

Юрий Кобзев рассказал об оформлении дистанционных больничных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава министерства здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией о дистанционном оформлении больничных листов.

В настоящее время, по его словам, таких документов уже оформлено около десяти тысяч штук.

- Хочу напомнить, что в таком режиме мы будем оформлять электронный листок нетрудоспособности лишь до 15 марта - это в соответствии с нормативными документами, - отметил глава минздрава.

Если не поступит никакого иного распоряжения, то после этого медики перейдут на обычный порядок оформления больничных листов.

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