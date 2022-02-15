Глава донского Минздрава опроверг информацию о неполучении лекарств зараженными COVID-19

В Ростовской области зараженные коронавирусом получают необходимые лекарства Фото: Правительство РО

Глава донского Министерства здравоохранения Юрий Кобзев на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией опроверг распространяемую в интернете информацию о том, что многие зараженные COVID-19 не получают необходимых для лечения лекарств.

- Более 20% пациентов, которые в настоящий момент имеют подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", но проходят бессимптомное лечение. Также стоит отметить, что еще более 50% зараженных обходятся лишь противовирусными и жаропонижающими препаратами, - рассказал Кобзев.

После этого глава Минздрава отметил, что никак нельзя сказать того, что люди не получают необходимых препаратов. Юрий Кобзев предположил, что недовольство возникает лишь потому, что получают они их не в желаемом объеме

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