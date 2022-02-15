Юрий Кобзев: "В Ростовскую область поступило около трех миллионов доз вакцины от коронавируса"

В Ростовскую область поступило около трех миллионов доз вакцины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава министерства здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о новом поступлении вакцины.

По его словам, на днях в регион завезли около трех миллионов доз вакцины против смертельно опасного вируса. В настоящее время, согласно статистике, первый компонент вакцины уже введен более, чем двум миллионам дончан. А в общей сложности вакцинацию уже прошли 75% местных жителей из планируемых 80%.

- Но стоит отметить, что темпы вакцинации сейчас значительно снизились. Но для этого есть объективные предпосылки. Все это происходит потому, что мы находимся в определенной стадии пик-процесса и соответственно появляется большое количество противопоказаний к вакцинации у только что переболевших людей, - отметил Юрий Кобзев.

Но на данный момент ревакцинировано уже около 48% населения. А остаток вакцины составляет более полумиллиона доз, из чего делается вывод, что ее дефицита в регионе не наблюдается.

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