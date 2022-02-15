Дончане начинают атаковать поликлиники звонками для вызова врача с раннего утра

В Ростовской области решают проблему с вызовом врачей на дом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов поинтересовался у главы министерства здравоохранения о том, удалось ли решить проблему с трудностями вызовом врача на дом.

Юрий Кобзев отметил, что такая проблема в регионе еще существует, но ее активно стараются решить. Наибольшее количество звонков в поликлиники с просьбой вызвать врача на дом поступает в самом начале их рабочего дня. Шквал звонков спадает только к полудню. А около четырех часов вечера он снова начинает усиливаться.

- У нас в области начала работать служба "122". Постоянно идет переадресация внутренних телефонных звонков на эту службу и службу "112" с последующим возвратом на телефон поликлиники. Кроме того, на наших сайтах указана вся необходимая информация, - отметил Кобзев.

Если у дончан не получается дозвониться в поликлинику до десяти утра, то они могут сделать это через телефон "122". Обычно таким способом дозвона пользуются до пяти процентов местных жителей.

- На днях должен еще заработать робот, который также будет осуществлять общение с пациентами и переадресацию для записи на прием в поликлинику, - подытожил глава Минздрава.

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