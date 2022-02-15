В донском регионе под суд отправится уроженец Саратовской области за смертельное избиение своего товарища

Жителя Саратовской области осудят в донском регионе за избиение приятеля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе осудят 22-летнего жителя Саратовской области за избиение до смерти своего знакомого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 29 ноября мужчина, будучи в командировке в станице Мешковской Верхнедонского района, распивал спиртные напитки со своим 31-летним знакомым. В пьяном угаре молодые люди подрались и злоумышленник в порыве гнева до смерти избил своего приятеля руками и ногами. Парень скончался от полученных травм.

Осознав произошедшее, обвиняемый поспешил покинуть место происшествия и его объявили в розыск. Через некоторое время его удалось найти в Саратовской области, сейчас он находится под стражей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина в пьяном угаре до смерти избил своего приятеля.

Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.