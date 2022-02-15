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Происшествия15 февраля 2022 19:00

Экс-директора Волгодонского водоканала обвинили в получении крупной взятки

Теперь он проведет в колонии восемь лет
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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За крупную взятку осудили бывшего директора Волгодонского водоканала

За крупную взятку осудили бывшего директора Волгодонского водоканала

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывшего директора Волгодонского водоканала заподозрили в получении крупной взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что бизнесмен с апреля 2018 по август 2020 года, работая в Волгодонском водоканале, регулярно получал взятки от своего подчиненного. За это денежное вознаграждение экс-директор покровительствовал ему по службе и обещал в скором будущем повышение. Общая сумма взяток составила 2,9 миллиона рублей. На время расследования уголовного дела на имущество бизнесмена был наложен арест на общую сумму 7,8 миллиона рублей.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в следственном комитете.

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