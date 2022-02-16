Синоптики предупредили ростовчан о надвигающемся тумане

В Ростове ожидается туман Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове местных жителей предупредили о надвигающемся тумане. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- По данным Ростовского гидрометцентра в донской столице в ночные и утренние часы 17 февраля 2022 года прогнозируется туман, - говорится в сообщении.

По статистике, именно при такой погоде возникает наибольший риск попадания в ДТП, так как значительно снижается видимость на дорогах. Именно поэтому автомобилистам посоветовали быть особенно внимательными. Им напомнили об обязательном соблюдении дистанции и скоростного режима, а также о необходимости пристегивать ремни безопасности.

Водителям также не стоит забывать и о противотуманных фарах. Их включение во время плохой видимости помогает другим автомобилистам заметить машину на дороге.

Осторожность при такой погоде следует соблюдать и пешеходам. Они должны переходить дорогу только в разрешенных местах и иметь на одежде светоотражающие элементы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В начале новой недели в Ростовской области резко похолодает до -13.

Рассказываем, какой будет погода 14 и 15 февраля.