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Общество16 февраля 2022 6:06

Синоптики предупредили ростовчан о надвигающемся тумане

Особенно внимательными посоветовали быть автомобилистам
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове ожидается туман

В Ростове ожидается туман

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове местных жителей предупредили о надвигающемся тумане. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- По данным Ростовского гидрометцентра в донской столице в ночные и утренние часы 17 февраля 2022 года прогнозируется туман, - говорится в сообщении.

По статистике, именно при такой погоде возникает наибольший риск попадания в ДТП, так как значительно снижается видимость на дорогах. Именно поэтому автомобилистам посоветовали быть особенно внимательными. Им напомнили об обязательном соблюдении дистанции и скоростного режима, а также о необходимости пристегивать ремни безопасности.

Водителям также не стоит забывать и о противотуманных фарах. Их включение во время плохой видимости помогает другим автомобилистам заметить машину на дороге.

Осторожность при такой погоде следует соблюдать и пешеходам. Они должны переходить дорогу только в разрешенных местах и иметь на одежде светоотражающие элементы.

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