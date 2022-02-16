В селе Киселевка отремонтируют памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам

В Ростовской области отремонтируют еще один памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Киселевка Ростовской области запланировали выполнить капитальный ремонт памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На эти нужды будет потрачено около 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Киселевского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 25 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется проведением капитального ремонта памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится на территории парка в переулке Центральном села Киселевка Заветинского района Ростовской области.

Источник финансирования в тексте документации не значился. А все работы необходимо выполнить до 1 сентября, но возможно и досрочное завершение работ.

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Деньги будут выделены из областного и местного бюджетов.