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Общество17 февраля 2022 4:00

На охрану Сальского аграрно-технического колледжа потратят более 811 тысяч рублей

Средства выделят из регионального бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Сальский агро-технический колледж выставит пункт охраны

Сальский агро-технический колледж выставит пункт охраны

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Сальского аграрно-технического колледжа выставят пункт охраны. На эти нужды планируется потратить более 811 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки и сейчас ведется работа комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит обеспечить колледж охранниками, которые будут обеспечивать пропускной режим и следить за антитеррористической защищенностью. Стоит отметить, что оружия у них при себе не будет.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Выставление пункта и набор охранников необходимо завершить уже к 16 июля.

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Условия контракта будут выполняться поэтапно.