Дмитрий Трапезников занял пост вице-премьера Калмыкии

В Калмыкии назначен новый вице-премьер. Фото: пресс-служба Главы Республики Калмыкия

В Калмыкии назначили нового вице-премьера. Им стал бывший глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики Калмыкия.

- Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал официальный указ о назначении Дмитрия Трапезникова на должность заместителя Председателя Правительства Калмыкии, - отмечается в сообщении.

Сегодня, 16 февраля, Председатель Правительства Калмыкии Юрий Зайцев провёл встречу со своим новым заместителем. На ней чиновники обговорили фронт предстоящей работы нового вице-премьера. Он займется кураторством реализации природного и экологического потенциала республики, а также привлечением ресурсов для исполнения планов по развитию сельского хозяйства. Дмитрию Трапезникову предстоит завершить проекты в столице, которые активно реализуются уже сейчас.

Стоит отметить, что в период работы сити-менеджером Трапезников уделял пристальное внимание транспортная системе, строительству, здравоохранению, образованию и ЖКХ. Кроме того, он занимался вопросами привлечения инвестиций и поддержкой предпринимателей.

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