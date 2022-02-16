В Калмыкии местного жителя заподозрили в изготовлении оружия

Жителя Калмыкии заподозрили в незаконном изготовлении оружия. Фото: ГУ МВД по РК

В Калмыкии жителя Кетченеровского района заподозрили в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

Правоохранителям удалось установить, что 52-летний мужчина, желая упростить ношение оружия и скрыть его под одеждой, с помощью ножовки по металлу изготовил обрез охотничьего ружья. Для этого ему пришлось спилить ствол и приклад, который он хранил у себя в сарае. Проведенная экспертиза установила, что получившийся обрез пригоден для производства выстрелов.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ "Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия", - сообщили в ведомстве.

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