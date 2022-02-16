Преподавателя донского вуза обвинили в получении взяток

Донского преподавателя заподозрили в получении взяток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгодонске доцента кафедры одного из местных высших учебных заведений заподозрили в том, что он берет взятки со студентов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям удалось выяснить, что в 2020 году пятеро студентов-заочников дали обвиняемому взятку на общую сумму 430 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение он должен был написать для них выпускные квалификационные работы и помочь успешно защитить дипломы.

- Оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

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