В Ростовской области массовая авария спровоцировала заторы на дороге

В Ростовской области полицейские выясняют причины произошедшей аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области полиция занимается выяснением обстоятельств аварии, которая случилась на подъезде к городу Таганрогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду 16 февраля около шести часов утра на трассе "Восточный подъезд к городу Таганрогу". По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-2705, врезался в припаркованный ВИС-23452 с выставленным аварийным знаком из-за пробитого колеса. Стоит отметить, что поврежденный автомобиль стоял одной частью на обочине, а второй на половине дороги. От сильного удара ВИС-23452 отбросило на стоящий на обочине автомобиль ГАЗ-2834NE.

Затем водитель ВАЗ-2106 ехал, превысив скорость, и засмотрелся на произошедшую аварию и там же врезался в Ваз-2114. Все машины получили сильные механические повреждения. Кроме того, из-за аварий на трассе скопилась пробка. Полиция занимается установкой всех обстоятельств произошедшего.

- В отношении водителей, допустивших наезд на стоящие ТС вынесены определения об отказе о возбуждении административного производства по пункту 10.1 ПДД РФ. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть предельно внимательными за рулем и строго соблюдать скоростной режим, - говорится в тексте сообщения.

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