Пассажирка иномарки погибла после столкновения с грузовиком и легковушкой

На трассе в Ростовской области произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел на трассе "Волгоград - Каменск" в Каменском районе около пяти часов вечера. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, обгоняя попутную машину марки ВАЗ-2110, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовиком DAF под управлением 57-летнего шофера.От сильного удара легковушку отбросило на тот самый ВАЗ, который он пытался обогнать и произошло второе столкновение.

В результате аварии погибла 72-летняя пассажирка иномарки. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности, именно из-за этого она и получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть. Второй 72-летний пассажир был пристегнут, но травм ему тоже избежать не удалось, его госпитализировали врачи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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Один из участников аварии не имел водительских прав.