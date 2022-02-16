В Ростове местный житель предстанет перед судом за неисполнение родительских обязанностей

В Ростове осудят мужчину за ненадлежащее исполнение родительскогодолга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Ворошиловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его заподозрили в неисполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что мужчина с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года мужчина бил своего родного сына, не обеспечивал его всеми необходимыми вещами для его проживания и медицинское лечение. Сейчас мальчик находится в детском реабилитационном центре.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о лишении обвиняемого родительских прав, - сообщили в прокуратуре.

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