Капремонт гидротехнического сооружения на водохранилище в Боковском районе будет стоить около 34 миллионов рублей

В Ростовской области отремонтируют гидротехническое сооружение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Боковском районе Ростовской области произведут капитальный ремонт гидротехнического сооружения. На эти нужды планируется потратить около четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен МКУ "Отдел заказчика" Боковского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 24 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет произвести капитальный ремонт гидротехнического сооружения с дамбой и шлюзами, входящими в состав водохранилища, которое находится неподалеку от хутора Астахов в Боковском районе.

Источник финансирования не значился в тексте документации. А все работы необходимо окончить к 31 октября нынешнего года.

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На эти нужды будет потрачено более 24 миллионов рублей.