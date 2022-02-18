Зерноградская ЦРБ купит легковой автомобиль для скорой помощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области Зерноградская центральная районная больница купит легковой автомобиль для оказания скорой медицинской помощи. На эти нужды планируется потратить более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 25 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который осуществит поставку легкового автомобиля для реализации регионального проекта модернизация первичного звена здравоохранения, для МБУЗ "Зерноградская ЦРБ" в 2022 году (для СМП и СОНО).

Средства выделят из федерального и областного бюджетов. Поставку необходимо осуществить в течение 90 дней с момента подписания контракта.

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Все машины полностью укомплектованы оборудованием и готовы к эксплуатации.