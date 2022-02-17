В Калмыкии местный житель до смерти избил своего собутыльника

В Калмыкии мужчина до смерти избил своего собутыльника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии окончено расследование дела, возбужденного в отношении 46-летнего жителя Целинного района. Его обвиняли в совершении преступления по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего смерть потерпевшего". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователям удалось выяснить, что 10 декабря около пяти часов вечера обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим приятелем в доме на животноводческой стоянке недалеко от поселка Гашун Яшкульского района. Внезапно между собутыльниками разгорелась ссора и злоумышленник бросился на своего оппонента с кулаками. Он нанес ему порядка 60 ударов руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Обвиняемого задержали правоохранители. Позже проведенная экспертиза установила, что в момент совершения преступления злоумышленник не осознавал, что делает. В связи с этим его необходимо отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера направлено прокурору для направления в суд, - рассказали в следственном комитете.

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