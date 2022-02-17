Ростовчане смогут выбрать обновленный внешний вид парка 1 Мая

Ростовчане выберут новый внешний вид парка 1 Мая. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Ростовчане смогут принять участие в выборе нового внешнего вида парка 1 Мая. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В настоящее время проектировщики и заказчик уже представили поэтапный план для разработки дизайн-проекта. Он включает в себя реконструкцию, озеленение и благоустройство парка с участием местных жителей. Из-за ковидных ограничений презентация была проведена в онлайн-формате.

Ростовчане могут озвучить свои предложения по наполнению парка, его функциональному и стилевому решению. Для максимального учета пожеланий с горожанами будут организованы встречи. Все желающие высказать свои пожелания могут пройти опрос по ссылке. Ее также можно будет отыскать и на сайте городской администрации. Первый этап голосования продлится до 25 февраля.

- Среди вопросов - какой ремонт, по мнению посетителей, требуется историческому объекту «Ротонда», какие новые объекты озеленения, инфраструктуры, зоны отдыха горожане хотят видеть в парке, каким должно быть покрытие для комфортного передвижения по парку? Презентация итогового варианта проекта запланирована на конец апреля 2022, - сообщил Алексей Логвиненко.

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Инвестпроект пока не прошел процедуру общественных слушаний.