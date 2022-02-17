В Ростовской области рецидивист обокрал собственного брата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области рецидивист выкрал из квартиры брата телевизор и микроволновку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В Усть-Донецкий отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что из его квартиры пропала бытовая техника. По словам дончанина, злоумышленник пробрался через окно. Правоохранителям удалось оперативно найти и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний брат потерпевшего, который ранее уже был судим.

Злоумышленник рассказал, что когда-то жил в этой квартире, но мать выгнала его за плохое поведение. Будучи в нетрезвом состоянии, он вспомнил, что оставил в квартире паспорт и решил вернуться за ним. Мужчина пробрался в квартиру через окно, взял паспорт и прихватил с собой телевизор и микроволновку на сумму в 25 490 рублей. Правоохранители изъяли все украденное и вернули законным владельцам.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону задержан 21-летний рецидивист, жестоко избивший битой студента.

В среду, 5 октября, в реанимации БСМП-2 скончался потерпевший Никита Данилов.