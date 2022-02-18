Травлю грызунов и насекомых проведут в психоневрологическом интернате Новочеркасска

Дератизацию и дезинсекцию проведут в психоневрологическом интернат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске запланировали произвести дератизацию и дезинсекцию в психоневрологическом интернате. На эти нужды планируется потратить 141 тысячу рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие, могут подать свои заявки до 25 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется травлей нежелательных грызунов и насекомых в психоневрологическом интернате.

Финансирование этой процедуры будет осуществляться из областного бюджета. А проводить ее необходимо ежемесячно до конца нынешнего года.

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Профилактическая травля нежелательных насекомых и грызунов будет стоить ростовской поликлинике около 101 тысячи рублей.

В подобной процедуре нуждается поликлиника № 41.