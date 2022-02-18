В Калмыки выясняют обстоятельства гибели пожилой элистинки

В Калмыкии расследуют обстоятельства гибели пожилой местной жительницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии следователи занялись выяснением обстоятельств гибели 61-летней элистинки. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Правоохранителям известно, что 14 февраля вечером в одной из квартир в многоэтажке в Элисте обнаружено тело пожилой местной жительницы с телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления уже задержан элистинец, который явился в отдел с явкой с повинной.

- В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете.

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