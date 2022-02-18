Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 13:14

В Калмыки выясняют обстоятельства гибели пожилой элистинки

Ее тело нашли в квартире местной многоэтажки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Калмыкии расследуют обстоятельства гибели пожилой местной жительницы

В Калмыкии расследуют обстоятельства гибели пожилой местной жительницы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии следователи занялись выяснением обстоятельств гибели 61-летней элистинки. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Правоохранителям известно, что 14 февраля вечером в одной из квартир в многоэтажке в Элисте обнаружено тело пожилой местной жительницы с телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления уже задержан элистинец, который явился в отдел с явкой с повинной.

- В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии обнаружили останки пропавшего без вести мужчины.

Он не появлялся дома с 15 декабря.